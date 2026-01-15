«Подбегает и пытается сказать»: ворон стал главной достопримечательностью парка в Ногинске
REGIONS: в дендропарке в Ногинске посетители заметили общительного ворона
Фото: [Медиасток.рф]
Гости дендропарка «Волхонка» в подмосковном Ногинске рассказывают о неординарном обитателе этой рекреационной зоны. Крупный и явно расположенный к людям ворон активно приближается к посетителям, прогуливающимся по аллеям, и предпринимает попытки вступить с ними в контакт, делятся наблюдениями очевидцы, сообщил REGIONS.
«Птица — ручная, доверчивая, людей не боится, охотно подходит на призыв к гуляющим, внимательно слушает говорящего, все понимает», — рассказала ногинчанка Ольга Каревская.
Как пояснил биолог Алексей Володихин, ворон, как вид, отличается крайней осторожностью и в естественной среде редко допускает человека на близкое расстояние.
«Этот экземпляр может быть ранее приручен, отсюда и доверчивость пернатого, который с удовольствием сопровождает людей», — пояснил специалист.
Специалист также предостерег тех, кто захочет подкормить птицу: важнейшей адаптационной чертой этих пернатых является их всеядность, которая и позволяет им выживать в самых разных условиях. Тем не менее, для поддержания здоровья птицы важно стараться воспроизводить ее природный рацион. Наиболее подходящим угощением станут мясо, рыба, насекомые, яйца, различные зерна, овощи, фрукты и ягоды.
Ранее сообщалось, что салехардцы спасли раненого ворона от неминуемой гибели на морозе.