Министр Беглов: кемеровскому велосипедисту повезло, что он выжил после удара молнии

Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов на странице в интернет-мессенджере написал, что кемеровскому велосипедисту удалось выжить после удара молнии, сообщает sibdepo.ru . Спикер назвал это настоящим везением.

Разряд молнии попал в цепочку на шее велосипедиста. Она сгорела полностью. Пламя перешло на одежду. Мужчина получил ожоги. Министр отметил, что велосипедисту просто повезло. Мужчине своевременно оказали помощь. Он находится под наблюдением медиков. Помощь кемеровчанину понадобилась в минувшее воскресенье. Он ехал на велосипеде во время грозы.

«К сожалению, встречи со стихией далеко не всегда заканчиваются благополучно. Берегите себя! И будьте здоровы!» — написал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Лечащий врач пациента рассказал, что состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. В настоящее время его постоянно беспокоит звон в ушах. Ожоги оказались поверхностными. Они затронули не более 5% кожи.

Министр здравоохранения Беглов призвал россиян следить за прогнозом погоды и сохранять бдительность. Родители должны не забывать проводить с детьми профилактические беседы, сообщая о мерах безопасности в период непогоды. В некоторых регионах РФ жара уже в ближайшие дни сменится затяжными дождями.

Ранее сообщалось, что эксперт по безопасности Хохлов назвал способы избежать удара молнии в человека.