Эксперт по безопасности Хохлов назвал способы избежать удара молнии в человека

Один человек погиб, еще трое пострадали из-за удара молнии в парке «Патриот», они все прятались под зонтом от дождя. Эксперт по безопасности Михаил Хохлов рассказал, почему молния может ударить в человека. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, при нахождении на открытой местности во время грозы молния может ударить в человека, если у него в руках имеется предмет-проводник вроде зонта или велосипеда. Кроме того, электрический заряд могут привлечь и деревья, из-за чего категорически нельзя во время грозы прятаться под деревьями.

Эксперт подчеркнул, что потенциальной опасности можно избежать, если перед поездкой на открытую местность внимательно изучить прогноз погоды, не пользоваться во время грозы мобильным телефоном и не находиться в воде.

По его мнению, при нахождении на открытом пространстве в городе следует сразу спрятаться в убежище, а на природе необходимо лечь в низину, где отсутствует вода.