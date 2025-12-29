Министр Тарасов призвал россиян не стараться «успеть все и сразу»

Министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов в своем телеграм-канале призвал россиян в преддверии Нового года не стараться успеть все и сразу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Министр привел конкретный пример, какими последствиями может обернуться спешка.

«Ох уж эта предновогодняя суета! Многих травм удастся избежать, если НЕ СПЕШИТЬ. Не старайтесь успеть все и сразу!» — написал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

По информации министра, именно в преддверии новогодних праздников возрастает риск получения травмы. У людей есть ряд вопросов, которые необходимо решить. Они автоматически начинают ускоряться. Однако именно спешка и невнимательность приводят к бытовым травмам.

Министр Тарасов привел конкретный пример — юный прокопчанин хотел перекусить. Он ранил ножом запястье и рассек сухожилия мизинца, безымянного и среднего пальцев. Пациенту понадобилась экстренная операция.

Медики совершили микрохирургическое вмешательство. Операция была сложной. Ее провел заведующий детским травматологическим отделением Прокопьевского ортопедо-хирургического центра Иван Кавкайкин.

По данным министра, теперь юного россиянина ждет длительный период адаптации. Сейчас медики наблюдают, как заживают ткани. Следующий этап — реабилитация.

Ранее сообщалось, что мужчину жестоко избили за обычный прогрев машины во дворе.