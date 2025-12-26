Мужчину жестоко избили за обычный прогрев машины во дворе

Рядовой утренний ритуал по подготовке автомобиля к поездке обернулся для жителя Челябинска госпитализацией и тяжелыми травмами, пишет 74.ru . Конфликт, вспыхнувший на почве бытовых разногласий между соседями, быстро перерос в силовое противостояние, в котором аргументы сторон заменили кулаки.

Инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домов, когда 25-летний челябинец завел свой автомобиль для прогрева прямо под окнами первого этажа. Выхлопные газы и шум работающего двигателя в ранние часы спровоцировали резкую реакцию 29-летнего соседа. Мужчина из окна потребовал немедленно заглушить мотор, однако диалог не заладился с первых секунд. На просьбу соблюдать покой и чистоту воздуха владелец машины ответил в грубой форме, что стало катализатором для дальнейшей агрессии.

Недовольный сосед не стал ограничиваться словесной перепалкой: вызвав на подмогу двоих друзей, он вышел во двор для «решительного разговора». В результате численного превосходства оппонентов водитель был жестоко избит прямо у своего транспортного средства. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали ушиб головного мозга, перелом костей носа и закрытую черепно-мозговую травму.

Сам же сосед признается: конфликт давний, и его не решило даже обращение в ЖЭК. По его словам, на месте ставили ограждение, но владелец авто его якобы вырвал. Он отметил, что живет на первом этаже и машина постоянно мешала шумом и выхлопными газами.

«Я ему по-хорошему пытался объяснить, что мы отдыхаем, спим, нам мешает шум от его машины, но он не понимает. И более того пакостит — то колеса спустит на моей машине, то зеркала вывернет», — пояснил сосед.

На данный момент сотрудники полиции проводят детальную проверку инцидента. Правоохранителям предстоит дать правовую оценку действиям обеих сторон. С одной стороны, водителю может грозить ответственность за нарушение правил стоянки во дворах (согласно ПДД, стоянка с работающим двигателем в жилой зоне запрещена более 5 минут). С другой — нападавшим грозит реальное уголовное преследование за причинение вреда здоровью различной степени тяжести.

Юристы напоминают: даже если сосед нарушает правила эксплуатации авто или нормы тишины, законным выходом является фиксация нарушения на видео и вызов сотрудников ГИБДД или участкового. Попытка решить вопрос «силовым методом» в 100% случаев переводит инициатора из статуса пострадавшего от запаха гари в статус подсудимого.

