Минобороны КНР: Пекин требует от Вашингтона соблюдения принципа «одного Китая»

В период с 8 по 9 января в Вашингтоне проходила рабочая 17-ая встреча оборонных ведомств США и КНР. По итогам мероприятия было сделано ряд заявлений, которые опубликованы на странице Минобороны КНР в WeChat, сообщает ТАСС .

В частности, Пекин продолжает настаивать, что есть «единый Китай» и требует от американской стороны придерживаться данной позиции.

«Китайская сторона подчеркнула, что никогда не пойдет на компромисс по тайваньскому вопросу», - уточняется в публикации, размещенной в среду на странице Минобороны КНР в WeChat.

Пекин выдвигает следующие требования: прекратить передавать вооружение представителям власти на Тайване, не выступать с призывами к независимости острова и выполнять все обязательства по данному вопросу, которые были не раз согласованы между сторонами ранее.

В ходе встречи также стороны обсудили действия США в Южно-Китайском море, которые в Китае называют провокационными. КНР просит прекратить их. С подобным призывом обратились и к главам отдельных стран региона.

Ранее мы сообщали, что Китай введет санкции против некоторых американских компаний в связи с поставками оружия на территорию Тайваню. В КНР считают, что остров - это китайская провинция. Москва солидарна с такой позицией Пекина. В свою очередь на Тайване действует собственная администрация. С таким распределением власти согласны в США, где постоянно заявляют о независимости острова.