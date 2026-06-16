Музеи ДНР пополнились коллекцией картин художников из Санкт-Петербурга

В Донецкую Народную Республику доставили коллекцию из 30 живописных произведений современных художников Санкт-Петербурга. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков в Telegram-канале, передает информационное агентство ТАСС .

По его словам, картины будут переданы в музеи республики, что позволит пополнить музейные фонды и укрепить культурное сотрудничество между ДНР и Санкт-Петербургом. Также этот шаг способствует сохранению единого культурного и духовного пространства страны.

Как уточнил министр, все работы созданы мастерами Петровской академии наук и искусств во время пленэров и в творческих мастерских. В настоящее время коллекция представлена на выставке в Донецком республиканском художественном музее.

Доставка произведений искусства в Донецк была организована при поддержке благотворительного фонда «Свой дом». Реализация проекта стала возможной благодаря договоренностям главы ДНР Дениса Пушилина и председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского.

Передача коллекции стала еще одним примером культурного взаимодействия между регионами и важным вкладом в развитие музейного дела республики.

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