«Мне больно смотреть на слезы»: мать блогера Лерчек запустила продажу вещей дочери

Мать блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвира Феопентова в аккаунте дочери в социальной сети, деятельность которой запрещена на территории РФ, сообщила о старте продажи одежды.

Женщина поприветствовала аудиторию и предупредила, что не будет многословной. Она представилась, что является матерью Валерии. Женщина рассказала, что сейчас семья проходит через сложный период. Она болезненно переживает происходящие с дочерью события.

«Мне больно смотреть на слезы совей дочери», — сказала мать блогера Валерии Чекалиной.

Эльвира Феопентова отметила также, что семья испытывает и финансовые сложности. Женщина рассказала, что вещи ее дочери ждут новых собственников. Она предложила ознакомиться с вещами, фотографии которых собраны в одной папке. По мнению женщины, состояние вещей удовлетворительное: многими из них Лерчек практически не пользовалась.

По информации СМИ, блогер будет находиться под домашним арестом до 28 сентября. Предварительное следствие в отношении Лерчек и ее бывшего супруга завершено.

Ранее юрист Капштык в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал, как Чекалины могут отделаться условным сроком.