Чекалиным грозит до 10 лет лишения свободы за вывод средств за рубеж: в каком случае блогеры смогут избежать наказания

Расследование в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина завершено, сообщает SHOT. Им предъявили обвинение в незаконном выводе более 250 млн рублей за границу с помощью курсов и других онлайн-проектов. По данной статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы. Удастся ли Чекалиным избежать тюрьмы и при каких условиях, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

В прокуратуре сообщили, что обвиняемые в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года через интернет-курсы и марафоны перевели за рубеж валюту в размере более 251,6 млн рублей. На данный момент Чекалины знакомятся с материалами дела и находятся под домашним арестом. Их ждет судебное заседание, на котором будет определено наказание.

Капштык отметил, что незаконный оборот и контрабанда денежных средств, в каком бы виде она не была, — это однозначно тяжелая статья.

«При этом шанс на получение условного срока у них все же есть. Если они фактически возместят весь ущерб, покроют убытки и уплатят соответствующие налоги», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня»,

Однако этот вопрос все же будет рассматриваться следствием, а степень вины и наказание будет определять суд.

Ранее стало известно, что Аглае Тарасовой грозит до 7 лет тюрьмы за наркотики в вейпе.