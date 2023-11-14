«Мобилизация простонародья»: Колосов призывает отправлять в зону СВО детей чиновников

Политик, экс-кандидат-самовыдвиженец на выборах собрания муниципального образования Чертаново Южное Николай Колосов высказал мнение о необходимости внести изменения в закон о мобилизации. Чиновник уверен, что мобилизованных необходимо вернуть домой, а сыновей депутатов и руководителей государственных корпораций отправить в зону СВО, сообщает newizv.ru .

«Депутатских и чиновничьих дочерей, а также болезненных сыновей можно отправить трудиться медсестрами и санитарами в прифронтовые госпитали», — предложил политик Николай Колосов

Политик предлагает создать комитеты, в которые войдут «люди из народа». Они должны будут следить, чтобы дети и внуки высокопоставленных лиц отправлялись в зону СВО. Если это произойдет, то эти же чиновники будут в первую очередь заинтересованы, чтобы в зону СВО доставляли всю необходимую технику и обмундирование, чтобы военные получали заработанные деньги.

Политик уверен, что тогда и рядовые граждане будут активнее подписывать контракты с Минобороны РФ, понимая, что между всеми слоями населения нет никакой разницы.

Чиновник должен иметь право отказаться отправлять своего ребенка в зону СВО. Тогда он обязан покинуть занимаемую должность, считает политик.

«Стране нужны рабочие руки: учителя, врачи, строители, дворники, рабочие оборонных предприятий. Без работы не останутся. Мне кажется это было бы справедливо. Без этого решения односторонняя мобилизация простонародья — издевательство. По-моему, лозунг «Начальство — в окопы» должен объединить всех», — пояснил он.

Политик Николай Колосов уверен, что если этого не произойдет, то новая волна мобилизации вызовет раскол общества.

«Если человек выступает за мобилизацию, но не требует, чтобы начальство лезло в окопы вперёд обычных русских, то он — подлец. Если чиновник или политик хочет руководить в обход демократических процедур, то пусть заслуживает это право кровью. Идёт биться сам или благословляет на бой сыновей. Это справедливо. Не хочет? Пусть добивается мира иными способами. Не может? Пусть уступает место тем, кто может», — резюмировал Колосов.

Периодически в России проходят акции протеста жен мобилизованных. Они считают, что необходимо провести ротацию. Телеведущий и военный корреспондент Александр Сладков написал в интернет-мессенджере пост о проблеме мобилизованных.