Море и солнце — уже не гарантия востребованности: гостиничный бизнес Краснодарского края теряет туристов

Отношение к туристическому сезону-2026 на Кубани разделилось, сообщил kubanpress.ru. Одни отельеры продолжают работать по старым лекалам, но рынок, по словам экспертов, уже подает тревожные сигналы. Бывший отельер, предприниматель Александр Пономарев дал жесткую оценку происходящему. В беседе с корреспондентами он отметил, что значительная часть гостиничного бизнеса до сих пор придерживается принципа: «Все равно поедут к нам».

Реальность 2026 года, по словам эксперта, демонстрирует обратную картину. Люди нашли альтернативу, и это ощутимо ударило по сектору. Многие небольшие гостевые дома остались с пустыми номерами. Часть торговых точек, рассчитанных исключительно на приезжих, так и не открылась в начале сезона.

Все чаще звучит мнение, что модель быстрого возврата инвестиций, работавшая раньше в регионе, перестает быть эффективной. Если еще несколько лет назад предприниматели рассчитывали окупить строительство гостиницы за два-три удачных сезона, то сегодня рынок требует принципиально иного подхода: долгосрочного планирования, постоянной работы над качеством сервиса, адекватной ценовой политики и борьбы за каждого гостя.

Многие специалисты уже называют лето-2026 возможным переломным моментом для всей туристической отрасли региона. Рынок впервые столь явно продемонстрировал, что старые правила перестали действовать. Одного наличия моря и солнца сегодня недостаточно. Чтобы привлечь туриста, нужно убедить его в том, что предложенный отдых действительно стоит заплаченных денег. В противном случае, считают эксперты, тенденция к оттоку туристов может закрепиться и в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что туроператоры вернули ₽1,5 млрд за 30 тыс. отмененных туров в Крым.