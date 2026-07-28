В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 28 июля, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них было зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 10,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском шоссе. Кроме того, пробки есть на Минском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про скоростной режим и придерживаться безопасной дистанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.