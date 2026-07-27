Россияне вернули за отмененные туры в Крым полтора миллиарда — но курорт все равно забит до отказа

Полтора миллиарда рублей вернулось в карманы туристов, передумавших ехать в Крым, но это лишь цветочки по сравнению с ₽24 млрд, которые отпускники все-таки оставили на полуострове, превратив его в настоящую «туристическую Мекку» даже на фоне логистического коллапса. Об этом сообщает Lenta.ru.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обнародовала шокирующие цифры: за июнь 2026 года соотечественники аннулировали около 30 тысяч путевок в Крым, вернув себе примерно ₽1,5 млрд. Однако, как уточнил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, эти отказавшиеся — лишь 15 процентов от общего числа тех, кто изначально планировал поездку. Остальные 85 процентов не стали менять планы, а просто перебронировались на другие направления — Сочи, Абхазию или Турцию, показав гибкость, которой позавидуют любые логисты.

Главный бич нынешнего сезона — транспортные проблемы. Добраться до полуострова стало той еще головной болью, и часть отдыхающих предпочла не рисковать. Но куда любопытнее другая причина: многие россияне решили, что деньги лучше придержать на вкладах под высокие проценты, чем тратить на курорт, где и без того аншлаг. Форс-мажоры у отдельных туристов тоже сыграли роль, но массового характера они не носили.



Ранее жители российского города заметили необычное явление в небе.