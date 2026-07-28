«Меня можно задеть, но детей — никогда»: Полина Диброва объяснила, почему решила судиться с Еленой Товстик

Полина Диброва, бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва, подала иск к Елене Товстик — экс-жене предпринимателя Романа Товстика, с которым Полина сейчас состоит в отношениях. Конфликт между женщинами длится уже около года, но поводом для обращения в суд стали не личные оскорбления, а заявления, касающиеся детей, пишет NEWS.ru.

Диброва объяснила, что может долго терпеть, когда задевают ее саму, но никогда не промолчит, если речь идет о детях — как о своих, так и о детях Товстика.

«Как мать я всегда буду заступаться за своих детей», — заявила она.

Именно слова Елены о том, что дети находятся в опасности, живя с Дибровой и Товстиком, стали последней каплей.

Сама Полина старается не погружаться в юридические тонкости дела, доверив его профессиональным адвокатам. Однако она призвала окружающих обратить внимание на ситуацию и, по возможности, оказать Елене поддержку.

Диброва отметила, что в последнее время Товстик делает много резких заявлений, но именно слова о безопасности детей перешли черту.

Ранее Елена Товстик обвинила бывшего мужа и Полину Диброву в попытке разорвать связь с детьми.