Морозилка, шампанское и билеты на елку: декабрьский чек-лист для экономной подготовки к Новому году

Эксперт рекомендует уже сейчас продумать ключевые покупки, чтобы избежать ажиотажного спроса и роста цен. Махамдуов выделил несколько стратегически важных категорий продуктов. В первую очередь он советует заблаговременно приобрести мясные продукты и обеспечить их хранение в морозильной камере, поскольку их стоимость традиционно увеличивается в конце года. То же самое относится и к праздничному шампанскому — его лучше купить до начала сезонного повышения цен.

«Заблаговременно можно приобрести консервы с фруктами — например, консервированную клубнику, персики, которые сегодня в магазинах Ростова продаются с хорошей скидкой», — отметил Владислав Махмудов.

Из бакалейных товаров можно уже сейчас запастись консервированным зеленым горошком и кукурузой, внимательно проверив при этом сроки годности. Если есть подходящие условия для хранения, стоит подумать и о покупке картофеля. Для любителей домашней выпечки эксперт рекомендует заранее приобрести сливочное масло и также заморозить его, так как перед праздниками цена на него может вырасти.

Кроме того, Махмудов призывает не откладывать покупку билетов на новогодние представления и концерты как для детей, так и для взрослых. Что касается деликатесов, таких как красная икра, то решение о заблаговременной покупке эксперт предлагает принимать индивидуально, исходя из предпочтений семьи и ее финансовых возможностей, с обязательным условием хранения в морозилке.

«Цены на них (мероприятия. — Прим. ред.) не изменятся. Но в декабре может оказаться, что бюджетных билетов уже нет — их раскупают первыми. А цена в партере, как правило, обходится в 2–3 раза дороже», — констатирует эксперт.

