В преддверии Нового года многие хозяйки начинают искать новые рецепты салатов, чтобы не готовить на праздничный стол привычные оливье и сельдь под шубой. Рецепт одного из таких необычных сочетаний — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Для салата понадобятся: банка красной фасоли в собственном соку, 200 граммов моркови по-корейски, 300 граммов отварной куриной грудки и 250 граммов обжаренного репчатого лука.

Морковь даст блюду сочность. Однако важно не просто добавить ее в салат, а предварительно немного нарезать, чтобы полоски были короче. Моркови можно добавить меньше или больше, от нее зависит, насколько пикантным будет вкус салата.

Обжаренный репчатый лук — это не просто ингредиент, это основа вкуса, его глубина и насыщенность. Необходимо тонко нарезать лук полукольцами и обжарить до золотистого цвета. Важно не пережарить лук, чтобы он не горчил.

Завершающим аккордом является отварная куриная грудка. Нарезанная кубиками, она придает салату сытность и добавляет белковый компонент, делая его полноценным и сбалансированным блюдом. Этот салат — идеальный выбор для тех, кто ценит вкус, скорость и полезность.

