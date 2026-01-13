Морозный медведь, креветка или рыбка? Инсталляция к 2026 году разделила мнения балашихинцев

Загадочное животное, неизвестное науке, было замечено на улицах Балашихи. Горожане обсуждают украшение праздничных фонарей в местном телеграм-канале. Истинный ответ по запросу издания REGIONS предоставили в городской администрации.

Автор публикации в телеграм-канале отметила, что с момента появления новогоднего декора ее интересует, какое именно существо запечатлено на световой инсталляции. Мнения в Сети разделились: некоторые пользователи разглядели в сияющих контурах креветку. Другим показалось, что это золотая рыбка, третьи увидели очертания енота. Звучали и совсем экзотические версии — например, что это стилизованная подпись уроженца Балашихи, знаменитого певца Николая Баскова.

«Улицы Балашихи в честь новогодних праздников украшены световыми фигурами (зайчики, снежинки, олени и белочки). Но мы все время задаемся вопросом, что за зверь воплощен художником в инсталляции на фото?» — спрашивает жительница.

В администрации проинформировали, что на световой конструкции изображен медведь, силуэт которого стилизован под морозный узор. В рамках праздничного оформления города к Новому 2026 году было установлено 210 подобных конструкций на опорах уличного освещения, а также 14 новогодних елок и 40 объемных световых композиций.

