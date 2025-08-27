Мошенник представился сотрудником ювелирного магазина и получил важный код из СМС

Суд вынес приговор 27-летнему мужчине, который пытался оформить займы на аккаунт жительницы Нижнего Новгорода, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации ведомства, мужчина получил доступ к аккаунты женщины в «Госуслугах» обманным способом. Он написал пенсионерке в мессенджере. Мужчина представился сотрудником магазина ювелирных изделий и сообщил о выигрыше. Женщина сначала поверила. Ей предстояло продиктовать код из смс якобы для получения подарка. Мужчина, который ранее уже был судим, вошел в ее аккаунт. Он предпринял попытку оформить займы. Женщина начала подозревать аферу и прекратила общение. Лжесотрудник магазина не смог реализовать преступный план.

«Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации)», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, мужчину обязали каждый месяц передавать в доход государства 15% от заработной платы. Суд назначил ему 1 год 10 месяцев исправительных работ. Мужчина признал свою вину. Попытку оформления займов на пенсионерку он совершил в июле 2023 года. Во время переписки, кроме кода из смс, неизвестный просил сообщить личные данные.

Сотрудники правоохранительных органов призывают не передавать паспортные данные неизвестным лицам. Запрещено также называть коды, которые приходят в сообщениях после общения с неустановленными лицами.

