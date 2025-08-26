В Госдуме пояснили суть законопроекта о борьбе с кибермошенниками

Минцифры России разработало новый пакет мер, направленный на усиление защиты граждан от кибермошенничества и злоупотреблений с персональными данными. Инициатива включает несколько ключевых предложений: восстановление доступа к аккаунту на «Госуслугах» через биометрию, банковские приложения и МФЦ, создание единой платформы для управления согласиями на обработку данных, компенсацию ущерба от действий мошенников, а также внесудебную блокировку фишинговых сайтов. Как пояснил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев, эти меры разрабатываются совместно с отраслевыми экспертами и депутатами. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, особое внимание уделяется проблеме неосознанного согласия пользователей на обработку их данных — многие годами подписывают разрешения, не отслеживая, кто и как использует их информацию. Новая платформа позволит гражданам видеть все выданные согласия и оперативно отзывать их.

Парламентарий подчеркнул, что важной частью пакета является расширение использования биометрической идентификации. В отличие от паролей, которые легко взломать, биометрические данные уникальны и практически не поддаются подделке. При этом, как подчеркивает Матвейчев, информация хранится в анонимизированном виде на защищённых серверах, что исключает возможность идентификации личности даже в случае утечки.

По его мнению, эти меры позволят не только усилить безопасность аккаунтов, но и создать систему оперативного реагирования на мошеннические действия. Граждане смогут быстрее восстановить доступ к услугам и получить компенсацию в случае обмана. Таким образом, новый пакет инициатив Минцифры России направлен на создание комплексной системы защиты данных и снижение рисков киберпреступности. Это отвечает растущим потребностям общества в цифровой безопасности и упрощает взаимодействие граждан с государственными и финансовыми сервисами.

