После появления информации в СМИ: следственное управление начало проверку по факту нападения на бойца

Следственное управление Следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как в средствах массовой информации появились данные о нападении на участника специальной военной операции в Самаре, сообщило издание «Самара24».

Согласно предварительным сведениям, происшествие случилось 18 мая 2026 года. По имеющейся информации, группа неизвестных напала на мужчину, избила его и завладела его личными вещами. После случившегося пострадавшего госпитализировали, и ему было проведено оперативное вмешательство. Сейчас раненый продолжает находиться на лечении в больнице.

По информации издания, исполняющий обязанности главы регионального следственного управления распорядился инициировать уголовное преследование. Содеянное квалифицировано как попытка убийства. В следственном комитете заявили, что в настоящий момент ведутся необходимые следственные мероприятия. Правоохранители выясняют все детали случившегося, а также разыскивают граждан, причастных к этому преступлению. Соответствующая информация распространена СУ СК России по Самарской области.

