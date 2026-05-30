Не умеют копить и планировать: почему миллениалы чаще других становятся банкротами

Россияне стали чаще проходить процедуру банкротства. За первый квартал 2026 года банкротами признали уже более 137 тысяч человек — на 13,7% больше, чем годом ранее. Каждым вторым банкротом оказался миллениал 30-45 лет, потому что именно это поколение россиян не обладает достаточными навыками для ответственного финансового поведения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, квалифицированный инвестор, кандидат экономических наук Михаил Новачук.

По его словам, рост числа банкротств среди россиян обусловлен совокупностью макроэкономических, поведенческих и институциональных факторов. Экономическая ситуация вынуждает домохозяйства сокращать расходы, но накопленные долги не исчезают — доходы не позволяют обслуживать обязательства, тогда выходом для многих становится банкротство, считает эксперт.

«Многие люди склонны к импульсивным покупкам и плохо оценивают свою реальную кредитоспособность. Взяв два-три кредита в расчете на то, что их доходы в будущем вырастут, они сталкиваются с реальностью, когда этого не происходит», — сообщил Новачук.

Помимо этого, специалист объяснил, что в России процедура банкротства перестала быть социальным клеймом и табу. Банкротство чаще воспринимается как легальный и общепринятый способ решения долговых проблем, однако нужно помнить, что за ним кроются высокие риски.

Финансовый аналитик напомнил, что половина всех банкротств приходится на миллениалов (людей 30–45 лет), и к ним активно примыкают зумеры (до 30 лет). Это связано с социальным аспектом. Данные поколения формировались в эпоху агрессивного маркетинга и культуры потребления, где жизнь в кредит стала нормой. Они легко берут займы, но не обладают достаточными навыками для ответственного финансового поведения.

По его мнению, выход из сложившейся ситуации лежит в плоскости повышения финансовой грамотности и дисциплины:

Планирование бюджета. Необходимо вести строгий учет доходов и расходов, уметь разделять активы и пассивы (долги), а также формировать четкие финансовые цели.

Критическая оценка кредитов. Перед оформлением займа стоит использовать «правило трех вопросов»: действительно ли эта покупка необходима? Смогу ли я обслуживать этот кредит при текущем уровне дохода? Что я буду делать, если мой доход снизится? Такое экономическое прогнозирование и планирование действий поможет избежать банкротства.

Действия при угрозе банкротства: Если вы уже оказались в кредитной яме и ваши доходы не покрывают расходы, необходимо принимать меры по реструктуризации долгов, искать способы увеличения дохода или обращаться за профессиональной помощью, чтобы не запускать процедуру банкротства.

