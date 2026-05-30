Никаких двоек за поведение: Минпросвещения вступилось за первоклассников

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации, с которым ознакомилось РИА Новости, в первом классе школы оценки за поведение выставляться не будут. Документ уже поступил в распоряжение редакции.

По информации издания, в тексте приказа уточняется, что контроль за соблюдением учащимися правил внутреннего распорядка образовательного учреждения может сопровождаться выставлением соответствующих отметок.

По данным издания, порядок такой оценки устанавливается локальными нормативными актами самой организации. Для этого предусмотрена специальная шкала, включающая три уровня: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

«Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», — говорится в тексте приказа.

По данным издания, ранее в Министерстве просвещения информировали, что в 2025/26 учебном году тестирование механизма оценивания поведения учащихся в начальной и средней школе (с первого по восьмой класс) запущено в ряде регионов в качестве эксперимента. А в следующем, 2026/27 учебном году, по замыслу ведомства, система оценки дисциплины будет внедрена как минимум в десяти школах каждого субъекта Российской Федерации.

Ранее депутат Госдумы предположил, почему школьники массово бросают старшие классы.