Ослепительная Москва: столица вошла в топ‑3 самых освещенных городов мира

За минувшие 15 лет общее количество осветительных приборов в российской столице увеличилось в 2,6 раза. По этому показателю Москва оказалась в первой тройке среди наиболее освещенных городов мира. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в 2026 году в городе запланирована установка еще более 26 тыс. осветительных устройств, проинформировал ТАСС.

«В этом году в московских дворах, на улицах, в парках и на территориях социальных учреждений планируем установить более 26 тыс. приборов наружного освещения. Это продолжение программы улучшения уличного освещения Москвы, которую мы реализуем с 2011 года. В результате общее количество светильников выросло в 2,6 раза, и Москва по праву вошла в тройку самых освещенных городов нашей планеты», — написал мэр в своем личном блоге.

Как отметил Сергей Собянин, ежедневно с наступлением темноты в столице включается более 1,3 млн уличных фонарей и прочих осветительных приборов. Из них 58 процентов приходится на современные светодиодные модели. По заявлениям мэра, к 2030 году доля таких устройств должна приблизиться к 100 процентам.

По данным мэра, освещение внутридворовых территорий обеспечивают 315 тыс. светильников. На дорогах Москвы установлено 316 тыс., а на территориях школ — около 100 тыс. Мэр также подчеркнул, что в 2026 году планируется смонтировать более 3 тыс. фонарей с энергосберегающими лампами возле столичных учебных заведений.

Сергей Собянин также сообщил, что освещение территорий городских поликлиник и больниц столицы обеспечивают около 13 тыс. осветительных приборов.

