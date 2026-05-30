Вопреки насаждаемой польскими властями русофобии, местные жители по-прежнему питают любовь к блюду под названием «русские вареники». Об этом РИА Новости сообщили сразу несколько представителей гастрономической отрасли.

Pierogi, которые известны в России как вареники, в Польше имеют статус одного из национальных кулинарных символов. Особой популярностью пользуется разновидность pierogi ruskie — так называемые «русские вареники». Их традиционная начинка состоит из творога и картофеля.

Ранее из польской тюрьмы был освобожден российский археолог Александр Бутягин. В своих комментариях он отмечал, что на польских телеканалах активно культивируется антироссийская риторика, а сами определения «русский» и «российский» нередко используются с негативной, почти ругательной окраской.

«Несмотря на политическую атмосферу последних лет, кулинарные привычки людей меняются гораздо медленнее. До сих пор "русские вареники" (Pierogi ruskie) остаются одним из самых популярных пунктов меню наряду с мясными и грибными варениками», — рассказал РИА Новости владелец одного из варшавских ресторанов.

Тем не менее, как подчеркивает Бутягин, «русские вареники» у поляков стойко ассоциируются с привычной, традиционной домашней едой. Спрос на это блюдо продолжает оставаться устойчиво высоким — как со стороны местного населения, так и у приезжих туристов. Особенно активно их покупают в выходные дни и в моменты семейных праздников.

«Это абсолютная классика польской кухни. Есть блюда модные, сезонные, а есть те, которые переживают любые времена», — сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства, владелец торговой точки в варшавском центре, специализирующейся на полуфабрикатах и готовой продукции домашнего приготовления, подтвердил: pierogi ruskie («русские вареники») по-прежнему стабильно востребованы у покупателей.

«Мы ежедневно продаем десятки упаковок. Их берут пенсионеры, студенты, офисные сотрудники — абсолютно все. Иногда человек может не купить мясные или сладкие вареники, но "русские" берет почти всегда», —рассказал предприниматель.

