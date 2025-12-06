Москвичка рассказала, почему не приняла от поклонника из США подарок в $20 тыс.

Жительница Москвы проявила бдительность и не поддалась на уловки мошенника, который под предлогом оплаты таможенного сбора за дорогой подарок от поклонника из США пытался присвоить 55 тыс. руб., сообщил Царьград со ссылкой на телеграм-канал «112».

По информации канала, девушка общалась с поклонником на протяжении нескольких недель. Галантный кавалер вел себя достойно. Через две недели после знакомства признался, что обескуражен от москвички и хочет сделать ей дорогой подарок — $20 тыс. Деньги якобы положил в коробку и послал из США фирмой экспресс-доставки DHL. Поклонник выразил надежду, что девушка приедет к нему в гости. Подарок пояснил тем, что «мой дух принял твой дух».

По данным канала, на следующей день девушке позвонили и рассказали, что ей адресована посылка из США. Для получения необходимо оплатить таможенный сбор в размере 55 тыс. руб. Девушка поняла, что стала жертвой мошенников. Однако аферисты продолжали звонить ей. Каждый раз представлялись курьерами и сотрудниками таможенной службы. Одна из курьеров представилась как Алина Бика. Москвичка с иронией отметила, что ее тезка — главный прокурор Румынии — обвиняется в коррупционных преступлениях.

«Окончательно разоблачить румынского лжепрокурора, таможенную службу и всю эту мутную схему помог звонок американскому благодетелю. Он снял трубку, но раздался "Hello, my darling" — с крайне характерным восточным акцентом», — сообщил телеграм-канал.

