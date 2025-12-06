«Угон» с последующей продажей за границу: в Магнитогорске раскрыли схему страхового мошенничества на 17 млн рублей

В Магнитогорске правоохранители раскрыли масштабную схему мошенничества в сфере автострахования, передает портал Cheltoday.

Трое жителей Челябинской области организовали преступный механизм, позволивший им в 2019-2020 годах незаконно получить страховые выплаты на общую сумму около 17 млн рублей.

Схема действовала по отработанному алгоритму: участники группировки приобретали новые автомобили премиум-класса и сразу оформляли на них полисы каско. После официальной регистрации машины тайно переправлялись за пределы России и там продавались.

Чтобы получить деньги от страховой компании, мошенники инсценировали хищение транспортных средств: подавали в полицию заявления об угоне, предоставляли фиктивные документы и требовали возмещения ущерба.

Полиция в ходе расследования установила, что автомобили на самом деле не были украдены, а законно пересекали государственную границу. Следственной группе удалось доказать факт мошенничества и точно определить размер причиненного ущерба.

Подозреваемые уже перечислили часть украденных средств — около 6 млн руб., в качестве возмещения. Уголовное дело с утвержденным обвинением по ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

