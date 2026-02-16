Мост 140 метров, фонтаны и конный двор: промежуточные итоги реставрации усадьбы Гребнево

За последнее время на территории усадьбы привели в порядок девять исторических построек, облагородили 4 км береговой линии, возвели изящный мост длиной 140 метров. Территорию украсили фонтаны, скульптуры и мемориалы, посвященные павшим героям.

«Два памятника уже стоят, еще два поставим летом. Высажено огромное количество кустарников, цветов и деревьев. Наведен элементарный порядок! Вывезено огромное количество мусора и продолжаем вывозить», — рассказал Андрей Ковалев.

Сейчас на финишной прямой — реставрация конного двора. Но это лишь начало. В ближайших планах — открытие современного СПА-комплекса, банкетных залов и нового музейного здания. Также готовится реконструкция старого флигеля, документы уже проходят согласование.

«Отреставрируем еще несколько объектов. К следующему году завершим согласование проектной документации по главному дворцу — это самая большая наша боль, а также по большому флигелю. И, надеюсь, начнем осваивать набережную. Я говорил: начнем с паровоза! В планах: там будет 20 кафе и ресторанов — и пельменная, и чебуречная, и японская кухня, и китайская, и испанская, и итальянская», — поделился планами Ковалев.

Главные же задумки Ковалева простираются далеко за пределы текущих работ. Он намерен собрать в усадьбе уникальные коллекции: рыцарские доспехи, способные затмить собрания Эрмитажа и Артиллерийского музея, художественную галерею и музей ретроавтомобилей. В планах также детский центр, Дворец шахмат имени Анатолия Карпова, театр кошек и огромный парк развлечений с аттракционами для всей семьи. Гребнево постепенно превращается не просто в отреставрированную усадьбу, а в масштабный культурно-досуговый кластер.

«Много водных развлечений сделаем. Еще одну лодочную станцию будем строить на той стороне набережной! Потихоньку будем все это развивать», — отметил Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось, что подмосковную усадьбу Быково выставят на торги 20 февраля.