«Мозги выклюет»: Тюменцы ответили на вопрос, должна ли женщина работать

Тюменцам предложили пройти опрос, должна ли женщина работать. Редакции «Нашего города» было также интересно, сколько тогда женщина должна зарабатывать. Многие мужчины не хотят жениться на возлюбленной, если она не работает или получает невысокую заработную плату, сообщает nashgorod.ru . Примечательно, что ответы мужчин с примерно одинаковой заработной платой схожи друг с другом.

«Женщина однозначно должна работать, иначе она тебе дома все мозги выклюет, чайной ложечкой выест. К тому же с безработной и поговорить не о чем, содержанки уже всем надоели. Пусть тоже развивается и приносит в дом от 75 тысяч рублей», — говорит электрик Владислав.

Некоторые опрошенные готовы не работать, а жить за деньги своих жен.

«Мне будет не стремно жить за деньги жены. Какая разница кто и что дома делает, главное, чтоб всем было комфортно», — сказал риелтор Максим Г.

«Я бы токарный станок купил. Сейчас так руки чешутся, а времени нет. Ведь не только у женщин есть увлечения. Мне бы хотелось попробовать впервые за 30 лет не работать, а делать то, что я хочу», — говорит сварщик Михаил Т.

Многие опрошенные мужчины с ежемесячным доходом около 70 тысяч рублей считают, что женщина обязана работать. Причины у каждого разные. Например, в современном мире мужья помогают женам по дому: и посуду помоют, и с детьми уроки сделают. Так, почему тогда женщина не должна работать, рассуждает инженер Игорь.

Большинство респондентов считают, что если жена зарабатывает столько же, как и они, или же больше, то и домашние дела надо разделять поровну. Конечно, так считают не все.

«Быт — это женское дело. Мужик не должен бегать с тряпкой по дому. У меня жену это все не напрягает и она еще работать успевает. Зарабатываем мы почти одинаково. Я дома мужские дела выполняю, как в семье и должно быть», — говорит автомеханик Сергей К.

Некоторые мужчины считают, что женщина должна развиваться. Да, они могут обеспечить ее, но бывают форс-мажорные события. В экстренных случаях женщине важно уметь самой справляться со всеми проблемами.

«Женщина должна зарабатывать столько, чтобы она могла существовать вне отношений. А в отношениях я готов взять на себя все расходы, пусть женщина тратит свою зарплату на себя. Так она не будет вечно уставшей и всегда сможет себя порадовать», — рассказал тюменский IT-специалист Роман Р.

Мужчина с зарплатами от 200 тысяч рублей не просят, чтобы женщина сама занималась домашними хлопотами. Они согласны оплатить клининг или другие услуги.

Ранее аналогичный опрос редакция проводила для женщин.