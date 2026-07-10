«Она всегда показывала его со спины»: жена Евгения Алдонина перестала появляться в соцсетях

Ольга Алдонина, жена бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина, уже несколько дней не выходит на связь с подписчиками, сообщает Super. Раньше она регулярно публиковала семейные фото и видео, но вдруг замолчала.

Подписчики уверены, что сейчас все силы и внимание 38-летней Ольги сосредоточены на муже, который борется с тяжелым онкологическим заболеванием.

Недавно врачи разрешили Евгению покинуть клинику в Германии, и спортсмен вернулся в Россию, где продолжает лечение в Москве. Ранее Ольга регулярно летала в Германию, чтобы навестить супруга в больнице. Она делилась совместными кадрами в блоге, но всегда показывала Евгения со спины.

46-летнему Алдонину диагностировали рак поджелудочной железы в 2024 году. О серьезности ситуации широкая публика узнала к ноябрю 2025 года, когда стало известно, что спортсмен перенес несколько операций и курсы химиотерапии.

Ранее блогер Валерия Чекалина пожаловалась на боли после восьмого курса химиотерапии.