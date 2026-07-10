«Краснодар» купил полузащитника «Крузейро» Кристиана

«Краснодар» объявил о заключении контракта с бразильским полузащитником Кристианом. По данным Globo, «быки» заплатили за 25-летнего футболиста €9,6 млн клубу «Крузейро».

Кристиан является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В начале 2025 года он перешел в «Крузейро», за который провел 80 матчей, забив 13 мячей и отдав семь передач.

В «Краснодаре» видят в Кристиане, прежде всего, замену ушедшему Витору Са на правом фланге атаки. Однако, обладая качествами плеймейкера, Кристиан может сыграть и в центре, где требуется замена Эдуарду Сперцяну.

Сперцян перешел в саудовский «Аль-Ахли». По итогам прошлого сезона он в четвертый раз подряд был признан лучшим полузащитником РПЛ. В число номинантов попали еще два футболиста Краснодара. Джон Кордоба назван лучшим игроком чемпионата и лучшим нападающим, а Станислав Агкацев — лучшим вратарем.