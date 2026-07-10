Цены на жилье 2026: риелтор развеял надежды на дешевые квадратные метры

В строительной отрасли фиксируют снижение зарплат для новых сотрудников, однако эксперты не советуют ждать обвала цен на жилье. Риелтор Константин Барсуков в беседе с Общественной службой новостей предупредил, что удешевления квадратных метров не произойдет, несмотря на экономию застройщиков на кадрах. Член экспертного совета Госдумы Вячеслав Калинин добавил, что отрасль выходит из периода сверхприбылей и перестала массово привлекать мигрантов, но это не повлечет за собой снижения стоимости новостроек.

Данные «Известий» о сокращении окладов строителям вызвали вопрос у риелтора Константина Барсукова: он усомнился в репрезентативности этой информации, указав на множество нюансов в кадровой политике застройщиков. Однако в одном он был категоричен: падения цен на жилье ждать не стоит. По его словам, текущие экономические реалии не дают оснований для таких прогнозов, даже если отдельные компании пересматривают зарплатные предложения.

Позицию коллеги дополнил Вячеслав Калинин. Он отметил, что строительный сектор перестал участвовать в кадровой гонке, сократив массовый завоз мигрантов, который раньше представлялся как острая необходимость. Это, по его мнению, сигнал, что «тучные годы» для девелоперов подходят к концу. Однако, резюмировал эксперт, это не значит, что рынок жилья рухнет, — скорее, отрасль входит в ту же реальность, в которой уже давно существует большинство россиян, а цены на недвижимость останутся стабильными.