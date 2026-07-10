Крапивное заговенье — 2026: что можно и чего нельзя делать 11 июля по народному календарю

На Руси 11 июля отмечали Крапивное заговенье — древний праздник, уходящий корнями в дохристианскую эпоху. В этот день жгучему растению приписывали особую магическую силу: из него варили последние летние щи, плели обереги и выметали негатив из домов. Канун Петрова дня сопровождался гуляниями до рассвета, строгими запретами на сон днем и грязную одежду, а также приметами, предсказывающими погоду и судьбу. Подробности о традициях и запретах в этот день публикует Общественная служба новостей .

Крапивное заговенье совпадает с церковным днем памяти преподобного Павла Врача, Сергия и Германа Валаамских, а также иконы Божией Матери «Троеручица». Но народные традиции этого праздника гораздо древнее. Славяне верили, что 11 июля крапива достигает пика своей силы, поэтому рвали ее голыми руками (чтобы руки потом не болели), плели венки и раскладывали у порога, отпугивая нечисть. Сожженные семена растения развеивали по ветру — это считалось действенным способом снять порчу.

Молодежь в этот день не ложилась спать до утра: водили хороводы, пели и играли. Особой удачей считалось найти цветущий «Петров крест» и вырвать его с корнем — такой трофей сулил небывалый успех.

С запретами тоже строго: нельзя носить грязное белье и пренебрегать порядком в доме, иначе неурядицы перейдут и в жизнь. Прибираться и стирать не рекомендовалось, но мытье посуды под запрет не попадало. Грубость, сквернословие и критика — под строгим табу. Дневной сон грозил головной болью, а разглядывание радуги сулило разочарования.

Приметы дня подсказывали погоду: безветрие и шум в лесу — к дождю, кукушка замолкла — к ранней и снежной зиме, вихри — к засухе, а «плачущий» клен предвещал осадки через три-четыре дня. Именинниками 11 июля станут Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Ксенофонт, Павел и Сергей.