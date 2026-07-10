Лерчек начала стремительно худеть после восьмого курса химиотерапии

После восьмого курса химиотерапии состояние блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, заметно ухудшилось, сообщает Super. По ее словам, всего за три дня она потеряла три килограмма.

В ролике, который опубликовал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини, Лерчек рассказала, что еда не задерживается в организме. Она пожаловалась на сильную боль в животе. Блогер также сообщила, что осталось девятый курс химиотерапии.

«Справляемся с этой болью. Осталась последняя, девятая химия, и будем восстанавливать кровь и микрофлору», — рассказала Лерчек.

Напомним, диагноз «рак желудка четвертой стадии с метастазами» Чекалиной поставили сразу после рождения четвертого ребенка, отцом которого является Сквиччиарини. Она уже прошла несколько курсов химиотерапии и продолжает делиться с подписчиками новостями о своем самочувствии. Несмотря на тяжелое состояние, Лерчек старается сохранять позитивный настрой и борется с болезнью.

В пятницу, 10 июля, в Гагаринском суде должно было состояться заседание по вопросу возобновления уголовного дела в отношении Валерии. Однако блогер не смогла присутствовать на слушании из-за проблем со здоровьем, и его перенесли на 13 июля.

Ранее онкобольная Валерия Чекалина показала семейное фото с возлюбленным и родителями.