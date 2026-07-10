Россияне стали чаще покупать «новый» вид творога

На российском молочном рынке набирает обороты новый тренд — творог с повышенным содержанием белка, пишет URA.RU . Продукт, еще недавно считавшийся нишевым для спортсменов, все чаще оказывается в потребительских корзинах обычных покупателей.

Рынок молочной продукции в России переживает структурные изменения. Исполнительный директор «Молочного союза России» Людмила Маницкая отмечает: конкуренция смещается от объемов к качеству и добавленной стоимости. Производители активнее выводят функциональные линейки — без лактозы, с повышенным белком, с пробиотиками. В этом ряду высокобелковый творог занимает особое место: его делают по специальной технологии, добиваясь содержания белка около 21 г на 100 г против 13–19 г в классическом варианте.

Основные мощности сосредоточены в Центральном округе, где работают «Вимм-Билль-Данн», «ЭкоНива», «Молвест» и другие гиганты. Импортировать такой продукт сложно и дорого — он требует свежего сырья и строгого холодового режима, поэтому рынок формируется почти полностью отечественными предприятиями.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков связывает рост спроса с изменением привычек: люди ищут перекусы с понятной пользой и готовы платить за удобство. Он прогнозирует, что высокобелковый творог повторит судьбу греческого йогурта — из экзотики превратится в повседневность. Однако цена остается барьером: килограмм обычного творога стоит в среднем ₽475, а за высокобелковый просят на 15–35% больше.

Нутрициолог Виктория Кострова призывает не доверять броским этикеткам: законодательно термин «высокобелковый» никак не закреплен, и производитель может использовать его в маркетинговых целях. Она советует всегда сверять КБЖУ на упаковке — иногда обычный творог той же жирности почти не уступает по белку, но стоит дешевле.

В перспективе, если тренд сохранится, высокобелковый творог может закрепиться как одна из самых быстрорастущих категорий. Но для этого, как подчеркивает Маницкая, нужна не только маркетинговая активность, но и реальное качество сырья, а также расширение господдержки отрасли, чтобы сдерживать рост себестоимости. Пока же потребителям стоит внимательно читать этикетки и решать: переплачивать за новинку или остаться с проверенной классикой.