Свобода или тюрьма? Что грозит Усольцевым за тайное бегство в тайгу

Ситуация с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжает вызывать вопросы как у экстренных служб, так и у общественности. Юрист Дмитрий Краснов, член правления Московской коллегии адвокатов, , заявил Общественной Службе Новостей правовые аспекты возможной инсценировки исчезновения.

Право на передвижение против ответственности за ребенка

С юридической точки зрения действия взрослых членов семьи могут находиться в «серой зоне»:

Свобода перемещения. Согласно Конституции РФ, граждане имеют полное право передвигаться по стране и находиться там, где пожелают, не отчитываясь перед властями. За сам факт «симуляции пропажи» (если она будет доказана) уголовная или административная ответственность для взрослых не предусмотрена.

Угроза родительским правам. Главная проблема заключается в присутствии несовершеннолетнего ребенка. Неисполнение обязанностей по воспитанию, а также препятствование получению ребенком образования, дают органам опеки и попечительства все основания для постановки вопроса о лишении родительских прав.

Что будет, если семья не найдется?

Поисковые мероприятия МЧС и расследование Следственного комитета продолжаются. Если результатов не будет:

Статус «безвестно отсутствующего». Семья может быть признана таковой через суд спустя определенное время.

Признание умершими. В дальнейшем, при отсутствии сведений о месте пребывания, членов семьи могут признать умершими в судебном порядке.

Странные детали поисков

Дело обрастает неоднозначными подробностями. Знакомые Сергея Усольцева сообщают о странной активности в его социальных сетях. Например, попытки связаться с мужчиной с разных номеров дают противоречивые результаты: сообщения с одного номера остаются без ответа, в то время как со старого номера сообщение было прочитано, что ставит под сомнение версию о том, что номер уже принадлежит другому человеку.