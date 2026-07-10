Свобода или тюрьма? Что грозит Усольцевым за тайное бегство в тайгу
Адвокат Краснов: семью Усольцевых могут оставить без детей за махинации
Ситуация с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжает вызывать вопросы как у экстренных служб, так и у общественности. Юрист Дмитрий Краснов, член правления Московской коллегии адвокатов, , заявил Общественной Службе Новостей правовые аспекты возможной инсценировки исчезновения.
Право на передвижение против ответственности за ребенка
С юридической точки зрения действия взрослых членов семьи могут находиться в «серой зоне»:
- Свобода перемещения. Согласно Конституции РФ, граждане имеют полное право передвигаться по стране и находиться там, где пожелают, не отчитываясь перед властями. За сам факт «симуляции пропажи» (если она будет доказана) уголовная или административная ответственность для взрослых не предусмотрена.
- Угроза родительским правам. Главная проблема заключается в присутствии несовершеннолетнего ребенка. Неисполнение обязанностей по воспитанию, а также препятствование получению ребенком образования, дают органам опеки и попечительства все основания для постановки вопроса о лишении родительских прав.
Что будет, если семья не найдется?
Поисковые мероприятия МЧС и расследование Следственного комитета продолжаются. Если результатов не будет:
- Статус «безвестно отсутствующего». Семья может быть признана таковой через суд спустя определенное время.
- Признание умершими. В дальнейшем, при отсутствии сведений о месте пребывания, членов семьи могут признать умершими в судебном порядке.
Странные детали поисков
Дело обрастает неоднозначными подробностями. Знакомые Сергея Усольцева сообщают о странной активности в его социальных сетях. Например, попытки связаться с мужчиной с разных номеров дают противоречивые результаты: сообщения с одного номера остаются без ответа, в то время как со старого номера сообщение было прочитано, что ставит под сомнение версию о том, что номер уже принадлежит другому человеку.