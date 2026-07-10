Свобода или тюрьма? Что грозит Усольцевым за тайное бегство в тайгу

Адвокат Краснов: семью Усольцевых могут оставить без детей за махинации

Общество

Ситуация с исчезновением семьи Усольцевых в Красноярском крае продолжает вызывать вопросы как у экстренных служб, так и у общественности. Юрист Дмитрий Краснов, член правления Московской коллегии адвокатов, , заявил Общественной Службе Новостей правовые аспекты возможной инсценировки исчезновения.

Право на передвижение против ответственности за ребенка

С юридической точки зрения действия взрослых членов семьи могут находиться в «серой зоне»:

  • Свобода перемещения. Согласно Конституции РФ, граждане имеют полное право передвигаться по стране и находиться там, где пожелают, не отчитываясь перед властями. За сам факт «симуляции пропажи» (если она будет доказана) уголовная или административная ответственность для взрослых не предусмотрена.
  • Угроза родительским правам. Главная проблема заключается в присутствии несовершеннолетнего ребенка. Неисполнение обязанностей по воспитанию, а также препятствование получению ребенком образования, дают органам опеки и попечительства все основания для постановки вопроса о лишении родительских прав.

Что будет, если семья не найдется?

Поисковые мероприятия МЧС и расследование Следственного комитета продолжаются. Если результатов не будет:

  • Статус «безвестно отсутствующего». Семья может быть признана таковой через суд спустя определенное время.
  • Признание умершими. В дальнейшем, при отсутствии сведений о месте пребывания, членов семьи могут признать умершими в судебном порядке.

Странные детали поисков

Дело обрастает неоднозначными подробностями. Знакомые Сергея Усольцева сообщают о странной активности в его социальных сетях. Например, попытки связаться с мужчиной с разных номеров дают противоречивые результаты: сообщения с одного номера остаются без ответа, в то время как со старого номера сообщение было прочитано, что ставит под сомнение версию о том, что номер уже принадлежит другому человеку.

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