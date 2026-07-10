«Надо угодить Гусю»: участников кавер-группы «Империя гусей» обвинили в растлении

Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовных дел против создателей кавер-группы и интернет-сообщества «Империя гусей» (Empire of Geese), пишет The Voice. Фигурантами дела оказались Виктор Постнов и Алексей Кузьмин. Их подозревают в растлении несовершеннолетних и организации секты под видом музыкального коллектива.

Сообщество появилось в 2015–2016 годах как кавер-группа, посвященная эстонскому музыкальному коллективу. Проект адаптировал песни из популярных игр на русский язык и собрал аудиторию в 350 тысяч подписчиков на платформе YouTube. Однако, по данным следствия, за фасадом творческого сообщества скрывалась сеть педофилов.

Отмечается, что схема действий злоумышленников была отработана до мелочей. Подросткам предлагали стать администраторами сообщества или получить доступ к закрытому контенту, но за это требовали деньги. После оплаты детей блокировали, а для возвращения доступа вымогали интимные фото и видео.

Кроме того, фигуранты рассылали жертвам вирусы, блокировавшие компьютеры, и обещали разблокировку в обмен на откровенные материалы. Среди администраторов сообщества была женщина под ником «мама Утка», которая уговаривала жертв «проявить гуселюбивость» и угодить «Гусю».

Полученный контент использовался для шантажа: детей запугивали рассылкой компрометирующих материалов родителям, друзьям и одноклассникам. Некоторых жертв принуждали снимать до 40 фото и видео в день.

По предварительным данным, от действий секты пострадали более 20 детей в возрасте от 11 до 16 лет из 12 регионов России, включая Новороссийск, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Крым и Подмосковье. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

Ранее сообщалось, что в Дагестане российские спецслужбы накрыли крупнейшую сеть по вербовке школьников.