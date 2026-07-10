Стало известно о четвертой беременности Рианны

38-летняя певица Рианна и ее бойфренд, 37-летний рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) станут родителями в четвертый раз, сообщает The Voice со ссылкой на блогера Ксению Шепелову. Она написала, что друзья из Лос-Анджелеса сообщили ей о беременности Рианны двойней.

Рианна и Майерс уже воспитывают троих детей: четырехлетнего и двухлетнего сыновей, а также десятимесячную дочь. Недавно их заметили на прогулке в Нью-Йорке и обратили внимание на наряд певицы: она была в свободном сине-белом платье макси в полоску.

Рианна родилась 20 февраля 1988 года в пригороде Бриджтауна в Барбадосе. Ее путь к славе начался в 2005 году, когда продюсер Эван Роджерс познакомил ее с будущим ментором Jay-Z (настоящее имя — Шон Кори), и уже через год вышел ее дебютный сингл Pon de Replay.

В течение времени певица выпустила восемь студийных альбомов, став обладательницей 14 синглов номер один в Billboard Hot 100. Исчерпав музыкальные вершины, она переключилась на бизнес и создала косметический бренд Fenty Beauty и бренда нижнего белья Savage X Fenty.

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