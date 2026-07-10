«Он не давал нам спасти ее»: отец Жанны Фриске заявил, что Шепелев извлекал выгоду из ее заболевания

Владимир Борисович Фриске, отец певицы Жанны Фриске обвинил телеведущего Дмитрия Шепелева в том, что тот извлекал выгоду из тяжелой ситуации, в которой находилась его дочь, сообщает Teleprogramma.org.

По словам отца покойной артистки, Шепелев препятствовал попыткам родных помочь Жанне. Он сообщил, что телеведущий отговаривал его от поездки в Санкт-Петербург, несмотря на то что профессор из Северной столицы подтверждал готовность принять дочь.

«Телефон он у нее отбирал, чтобы никто не мог дозвониться. Все входящие потом стирал, чтобы Жанна не увидела», — рассказал Владимир.

Он добавил, что Дмитрий не передал ему контакты врача из Лос-Анджелеса, который лечил жену Константина Хабенского, хотя тот был у него. По словам отца певицы, специалист связался с ним лишь после смерти дочери.

Отец Фриске заявил, что Шепелева больше волновали не шансы на выздоровление, а то, останется ли Жанна прежней в случае победы над болезнью. Он заявил, что телеведущий постоянно задавал этот вопрос. По мнению Владимира, это говорит о его эгоистичных интересах.

Отец певицы также обвинил Шепелева в использовании болезни Жанны для создания публичного образа. Он привел несколько примеров: во время празднования 40-летия певицы в Риге Дмитрий установил множество камер, часть которых попала в СМИ. В Нью-Йорке, по словам Владимира Борисовича, телеведущий заранее договорился о съемке Жанны, в том числе в момент, когда она была в коляске.

Также он упомянул видео, на котором Жанна падает вместе с ребенком, — по мнению отца, съемка была организована по «наводке» Шепелева.

Ранее негативно о телеведущем Дмитрии Шепелеве высказалась близкая подруга покойной Жанны Фриске.