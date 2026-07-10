Россельхознадзор просит Казахстан приостановить поставки подсолнечника до 2027 года

Россельхознадзор обратился в Министерство сельского хозяйства Казахстана с настоятельной просьбой приостановить экспорт продовольственного подсолнечника в Россию до 1 января 2027 года. Данная мера является вынужденной и направлена на пресечение схемы незаконного ввоза семенного материала на территорию РФ, пишет Росбалт .

Причины принятия решения

Основанием для обращения стала масштабная проверка, проведенная Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора совместно с МВД по Краснодарскому краю. В ходе инспекции в регионе был выявлен склад, через который осуществлялись нелегальные поставки.

Основные факты, вскрытые в ходе расследования:

Подмена товара. Семена подсолнечника, предназначенные для посева (включая родительские формы из Франции и Чили), ввозились в Россию под видом обычного продовольственного сырья.

Маскировка. На внешней упаковке продукции были наклеены этикетки, подтверждающие ее продовольственное назначение, однако внутри были обнаружены маркировки, указывающие на селекционный материал.

Масштаб нарушения. Только с начала 2026 года через этот канал в страну незаконно въехало порядка 40 грузовых автомобилей.

Условия возобновления поставок

Предложенное ограничение не является окончательным запретом. Россельхознадзор пояснил, что мера будет действовать до тех пор, пока казахстанская сторона не разработает и не внедрит эффективные механизмы контроля, которые исключат возможность провоза семенного материала под видом пищевой продукции.