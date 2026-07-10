Жена Газманова объяснила появление люльки на свадьбе 22-летней дочери

На прошлой неделе 22-летняя Марианна Газманова, единственная дочь певца Олега и Марины Газмановых, вышла замуж. Свадебная церемония прошла в узком семейном кругу, без лишней огласки. Однако кадры с торжества, которые просочились в Сеть, вызвали бурное обсуждение: на видео была заметна детская люлька, стоявшая рядом с молодоженами.

Марина Газманова поспешила объяснить этот необычный атрибут. По ее словам, люлька имеет сентиментальную ценность — в ней когда-то спала маленькая Марианна. Ее слова приводит The Voice.

«Я хотела, чтобы в самый важный день рядом с дочерью был символ ее детства, напоминание о том, как быстро бежит время», — рассказала мама невесты.

На вопрос о возможном скором появлении внуков Марина ответила с улыбкой.

«Олегу остается только мечтать о них. Молодым сначала нужно насладиться счастьем вдвоем, а все остальное придет со временем», — сказала она.

Имя избранника Марианны стало известно благодаря кружевному декору в родительском доме — на ткани были вышиты инициалы молодоженов. Жениха зовут Максим. В этом году оба завершили обучение: Марианна получила диплом Московского государственного университета (МГУ), а Максим окончил там магистратуру.

Марианна — единственная дочь Марины и Олега Газмановых. Супруги также воспитали сына Марины от первого брака с Вячеславом Мавроди — 28-летнего Филиппа. У Газманова есть и старший сын Родион от бывшей жены Ирины Мартиан, которому недавно исполнилось 45 лет.

Ранее певец SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассекретили торжество в День семьи, любви и верности.