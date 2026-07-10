Отпуск с бывшим мужем: психолог предупредила о ловушке для родителей

Совместный отпуск с бывшим супругом после развода перестал быть редкостью — кто-то делает это ради детей, кто-то ради экономии, а кто-то хочет проверить, остались ли чувства. Психолог Любовь Наумова в интервью Радио Sputnik предупредила: такая поездка может стать эмоциональной ловушкой, если за ней стоят неосознанные ожидания или нерешенные конфликты. Главный критерий — честность перед самим собой и понимание истинных мотивов, иначе вместо отдыха можно получить новые обиды и разочарования.

Сама по себе идея провести отпуск с бывшим партнером нейтральна, пояснила психолог. Если люди действительно расстались, приняли этот факт и сохранили взаимное уважение, совместная поездка возможна — особенно когда речь идет о детях. Ребенку ценно видеть, что мама и папа способны договариваться и проводить время мирно. Однако за таким решением часто скрываются иные мотивы: один из бывших супругов может тайно надеяться на воссоединение, ждать знаков или проверять свои чувства. В таких случаях отпуск перестает быть отдыхом и превращается в непрерывный эмоциональный марафон.

В поездке люди находятся бок о бок сутками, и старые обиды, претензии и невысказанные претензии быстро всплывают на поверхность. Повторяются те же сценарии, которые когда-то привели к разводу. Особую осторожность эксперт советует проявлять в ситуациях, когда совместный отдых декларируется «ради детей». Дети — чуткие психологи: если родители напряжены, подают надежду на воссоединение или играют роль счастливой семьи, ребенок может начать ждать возвращения прежних отношений. И когда этого не случается, он переживает новое разочарование.

Главный вопрос, который стоит задать себе перед поездкой: «Зачем я туда еду?». Если ответ связан с детьми, комфортным общением и отсутствием взаимных ожиданий — такое решение можно назвать зрелым. Если же за ним стоит страх отпустить человека, неспособность жить отдельно или надежда вернуть прошлое, то отпуск с высокой вероятностью принесет больше боли, чем радости. Поэтому решающим фактором становится не сама поездка, а внутренняя честность. Когда мотивы ясны и скрытых надежд нет, все может пройти спокойно. В противном случае — как предупредила Наумова — такой отдых заканчивается новыми обидами и разочарованиями.