В Подмосковье за месяц восстановили внешний вид фасадов более 600 МКД

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье в июне восстановили внешний вид фасадов более 600 многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Состояние фасадов МКД находится на контроле управляющих организаций. Они обязаны регулярно осматривать объекты и оперативно устранять выявленные повреждения.

Работы проводятся в рамках текущего ремонта. Их стоимость входит в тариф на содержание общего имущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в Подмосковье планируется капитально отремонтировать более 2 тыс. многоквартирных домов.