«Можно навредить здоровью»: спасатель оценил тренд на бронированную пленку для защиты от БПЛА

В Краснодарском крае и других регионах России, где сохраняется повышенная опасность атаки БПЛА, среди жителей появился новый тренд — оклеивание окон бронированной пленкой. Спасатель Центроспаса Алексей Бокалов высказал мнение о том, насколько такая мера действительно способна обезопасить людей и их имущество, сообщил kubanpress.ru.

По словам специалиста, однозначного ответа на этот вопрос нет. Эффективность защиты, как пояснил Бокалов, зависит от типа стекла и характера поражающих элементов. Если окно оснащено каленым стеклом, то при разрушении оно рассыпается на множество мелких фрагментов, которые практически не причиняют вреда. В таком случае, по мнению спасателя, никакой дополнительной защиты не требуется. Более того, оклейка пленкой может даже навредить здоровью.

В случае с обычным оконным стеклом, как отметил эксперт, гораздо больше смысла имеют плотные занавески. При взрыве стекло, покрытое пленкой, может влететь в комнату единым фрагментом, и, как подчеркнул Бокалов, неизвестно, что представляет большую опасность — мелкие осколки или крупный кусок.

Для полноценной защиты, добавил спасатель, необходимо дополнительно укреплять само стекло в раме, чтобы оно не вылетело внутрь помещения целиком с высокой скоростью. Сама по себе пленка, по его убеждению, этой проблемы не решает.

«Это же взрывная волна, а не молоточек, как у них там на картинках. Еще большой вопрос — качество. Сомневаюсь, что в онлайн-магазине можно уверенно купить что-то качественное с гарантией», — отмечает спасатель Центроспаса Алексей Бокалов.

