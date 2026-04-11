Последние удерживаемые жители Курской области прибыли домой

В Курскую область доставили последнюю группу местных жителей, освобожденных из украинского плена. Им оказывают необходимую помощь, а региональные власти организовали временное размещение. Губернатор Александр Хинштейн сообщил о прибытии в Курск семи жителей региона, ранее удерживаемых на украинской стороне. По его словам, это последние из числа курян, возвращение которых было подтверждено. Об этом пишет РИА Новости.

Все прибывшие были размещены в пунктах временного размещения, где им предоставляют необходимую поддержку. С людьми уже работают медики и специалисты социальных служб.

Глава региона отметил, что возвращение произошло накануне Пасхи и стало значимым событием для области. При этом он уточнил, что, несмотря на завершение процесса по возвращению удерживаемых лиц по имеющимся данным, в списке пропавших без вести по-прежнему числятся сотни жителей приграничья.

Вернувшиеся военнослужащие и гражданские, как следует из их рассказов, намерены провести ближайшее время в кругу семьи. Они выражали радость от возвращения и отмечали, что особенно ждали встречи с близкими после длительного отсутствия. Один из молодых бойцов, в частности, говорил, что сильнее всего скучал по матери и своей девушке и рассчитывает окончательно ощутить возвращение домой, оказавшись рядом с родными.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что с 2024 года на Украине находились 165 жителей Курской области, и последняя группа была возвращена в страну в апреле.

До этого сообщалось, что БПЛА атаковал автомобиль под Белгородом.