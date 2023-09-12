Мучаться от боли 4 часа в очереди: В Ижевске поступили комментарии от врача поликлиники

Жители Ижевска оставляют негативные отзывы о Республиканской стоматологической поликлинике. Главврач медицинского учреждения Станислав Курсаков объяснил, почему людям с острой болью приходится сидеть в очереди по четыре часа, пока примут всех пациентов по талонам, сообщает udm-info.ru .

Жительница Ижевска рассказала корреспонденту Udm-info о печальном опыте обращения в стоматологию. Пришла утром с острой болью и воспаленной десной. Простояла в очереди около четырех часов. За это время доктор принимал тех пациентов, которые записывались заранее и имели при себе талон.

Согласно законодательству больница не имеет право оказывать услуги пациенту с болью более чем через два часа после обращения, но на Ирину никто не обращал внимание. Вдобавок она попала на «пересменку».

Женщина не имеет претензий к докторам, потому что убедилась, что пациентов очень много. Она негодует из-за непрофессионализма руководства Республиканской стоматологической поликлиники и отсутствия реакции со стороны Миндзрава.

«При входе в поликлинику написано, что пациентам с экстренными случаями помощь оказывают со сторону улицы Советской. Но там никого нет! Всех принимают врачи в основном корпусе больницы. И то по одному. Я не знаю, кто отвечает за кадры, главный врач или минздрав, но надо же что-то делать, если медработников не хватает. Значит, надо повышать им зарплату, если они из государственных больниц убегают в частные. Почему от нехватки врачей должны страдать пациенты?», - считает жительница Ижевска Ирина

Главврач объяснил, что врачей действительно не хватает. Иногда в поликлинику обращается один пациент с острой болью. Тогда проблем не возникает. Но в другой день придет сразу восемь человек, к тому же есть пациенты по записи, которые также будут недовольны, что их не приняли в назначенное время.

Вызывать докторов в дни, когда много пациентов, - не вариант. Нет оборудованных помещений. Главврач выразил понимание, почему жители возмущаются.

«И то, что человек возмущается — наверное, он прав, он больной человек, пришел за помощью, но мы же не можем оказывать помощь только «неотложникам», тогда те, кто пришли по записи, тоже будут жаловаться», - отметил главврач Республиканской стоматологической поликлиники

Станислав Курсаков отметил, что в смену работает один хирург, но помощь оказывают взрослым и детям круглосуточно.