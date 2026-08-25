Что скрывается за «нет»: психолог раскрыла, как превратить отказ в прибавке на работе в план действий

Разговор о прибавке к зарплате для многих сотрудников становится настоящим испытанием на прочность. Годы ожидания удобного момента часто заканчиваются неуклюжим монологом о выросших ценах, кредитах или усталости, что гарантированно приводит к отказу. Как перевести эту беседу в профессиональное русло, почему нельзя жаловаться на ипотеку и когда угроза увольнением становится фатальной ошибкой, рассказала REGIONS подмосковный психолог Елена Морганюк.

По словам специалиста, главный секрет успеха в переговорах о деньгах лежит на поверхности, но им редко пользуются. Работодатель платит не за стаж, личные переживания или высокую инфляцию. Он платит за результат, за измеримую пользу, которую сотрудник приносит бизнесу. Любые попытки апеллировать к личным обстоятельствам вроде «мне нужно платить ипотеку» или «я работаю здесь уже три года» почти гарантированно упираются в вежливый, но твердый отказ.

Что говорить и о чем молчать

Психолог рекомендует строить диалог исключительно в двух плоскостях: прошлые заслуги и будущие планы. В первой части разговора стоит перечислить конкретные проекты, выполненные сверх нормы, сэкономленные бюджеты или принесенную прибыль. Во второй — показать, какую ценность сотрудник сможет дать компании в ближайшей перспективе.

Категорически запрещено переводить стрелки на личные траты. Жалобы на дороговизну жизни или усталость воспринимаются руководством как эмоциональные манипуляции, вызывающие раздражение, а не желание помочь.

«Если вы действительно готовы к росту, ваша просьба должна звучать фактологически: не „я хочу больше денег“, а „мои текущие задачи уже соответствуют следующему уровню оплаты, давайте это зафиксируем“. Руководитель может спорить с амбициями, но спорить с перечнем ваших реальных задач ему сложнее», — поясняет Елена Морганюк.

Можно ли угрожать увольнением

Эксперт категорически против использования ультиматумов в стиле «или я ухожу, или поднимаете зарплату». По статистике, в большинстве случаев такие демарши заканчиваются тем, что сотруднику оперативно подписывают заявление об уходе. Даже если руководитель на первый взгляд уступит, шантаж останется в его памяти, что может серьезно испортить репутацию и закрыть путь к карьерному росту.

Психолог предупреждает, что ультиматум без реального предложения от другого работодателя становится ловушкой для самого работника. По словам специалиста, в такой ситуации человек загоняет себя в угол, где при отказе рискует потерять лицо, а при согласии руководства — окончательно испортить с ним отношения. Эксперт подчеркивает, что подобный шантаж не имеет ничего общего с нормальными переговорами и крайне редко приводит к позитивному результату.

Как подготовиться к разговору

Чтобы повысить шансы на успех, психолог рекомендует провести тщательную подготовку по четкому алгоритму:

Мониторинг рынка. Сравнить текущую зарплату со средними предложениями для аналогичных специалистов. Если доход ниже медианного значения — это весомый аргумент.

Составление портфолио достижений. Выписать все задачи, решенные за последний год, особенно те, что выходили за рамки должностной инструкции.

Выбор тайминга. Лучшие моменты — периоды подведения итогов (конец года или квартала), этап формирования бюджетов или фаза роста прибыли компании.

Конкретная цифра. Называть желаемую сумму или четкий диапазон. Стоит запрашивать чуть больше желаемого, чтобы оставить пространство для переговорной гибкости.

План Б. Продумать реакцию на отказ.

«Отказ — это не конец. Это информация. Спросите: „Что мне нужно сделать, чтобы через полгода мы могли вернуться к этому разговору?“. Так вы покажете, что настроены на рост, а не просто на получение денег. И не забывайте: даже если вам отказали, вы уже сделали первый шаг к тому, чтобы вас заметили», — подводит итог Елена Морганюк.

Правильный диалог о зарплате — это не просьба о милости, а профессиональный разговор двух сторон о ценности труда и перспективах совместного роста.