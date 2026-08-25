Более 250 дворовых территорий отремонтировали в Подмосковье в рамках программы «Чистый регион»

В Подмосковье в рамках программы «Чистый регион» отремонтировали 274 двора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.

В общей сложности в этом году в регионе отремонтируют 425 дворов. Больше всего — в Люберцах, Подольске и Раменском. Сейчас работы продолжаются на 128 территориях. В 15 округах ремонтные работы уже полностью выполнили. В числе лидеров — Бронницы, Власиха, Восход.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что объекты теплоснабжения в регионе получат паспорта готовности до 15 сентября.