Более 250 дворовых территорий отремонтировали в Подмосковье в рамках программы «Чистый регион»
В Подмосковье по программе «Чистый регион» обновили 274 двора
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В Подмосковье в рамках программы «Чистый регион» отремонтировали 274 двора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий», — отметил глава министерства Игорь Даниленко.
В общей сложности в этом году в регионе отремонтируют 425 дворов. Больше всего — в Люберцах, Подольске и Раменском. Сейчас работы продолжаются на 128 территориях. В 15 округах ремонтные работы уже полностью выполнили. В числе лидеров — Бронницы, Власиха, Восход.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что объекты теплоснабжения в регионе получат паспорта готовности до 15 сентября.