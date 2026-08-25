Гречка, кефир или яблоки: гастроэнтеролог Вялов объяснил, почему монодиеты опасны для иммунитета

Гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале предостерег россиян от увлечения монодиетами — режимом питания, при котором человек в течение нескольких дней или недель употребляет только один продукт. Специалист назвал этот подход не только неэффективным, но и потенциально опасным для организма.

По словам Вялова, монодиеты в последнее время активно продвигаются как способ быстрого похудения или «перезагрузки» желудочно-кишечного тракта. Однако клинические исследования, подчеркнул врач, не подтверждают пользу таких ограничений. Напротив, однообразное меню ведет к серьезным последствиям. В первую очередь страдает микробиота кишечника: разнообразие микроорганизмов снижается, что напрямую влияет на пищеварение и общее самочувствие. Кроме того, из-за дефицита жизненно важных витаминов и минералов (ни один продукт не содержит всего спектра нутриентов) падает иммунная защита.

Вялов призвал отказаться от монодиет в пользу сбалансированного рациона, включающего разные группы продуктов. Он напомнил, что здоровое питание строится на разнообразии, а не на экстремальных экспериментах. Врач также отметил, что попытки «очистить» организм одним продуктом часто оборачиваются срывами и набором веса, поскольку организм воспринимает жесткие ограничения как стресс. Специалист рекомендовал при необходимости корректировки рациона обращаться к диетологам, а не следовать модным трендам из соцсетей.

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