Правильное питание защищает легкие: ученые доказали связь рациона с дыхательной функцией при астме и ХОБЛ

Ученые проанализировали данные более 83 тыс. человек из проекта Lifelines, оценив их питание с помощью индекса LLDS и сопоставив с показателями функции легких. Участников с хроническими заболеваниями дыхания наблюдали около десяти лет. Выяснилось, что у тех, кто придерживается более здорового рациона, объективно выше объем форсированного выдоха за первую секунду (FEV1), а также другие параметры дыхательной функции. При этом наиболее яркая связь между питанием и состоянием легких зафиксирована у пациентов с астмой и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Дополнительный анализ 37,7 тыс. участников подтвердил, что качественное питание замедляет возрастное снижение ключевых показателей: FEV1, форсированной жизненной емкости (FVC) и их соотношения. Авторы работы подчеркивают: питание является одним из важных факторов образа жизни, способных повлиять на здоровье дыхательной системы в долгосрочной перспективе. Они добавляют, что диетические рекомендации могут стать частью комплексной поддерживающей терапии для пациентов с хроническими респираторными заболеваниями, наряду с медикаментами и физической активностью. Полученные данные открывают новые возможности для профилактики и терапии бронхолегочных патологий.

Ранее гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасности монодиет.