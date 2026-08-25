Кисель вместо водки: священник из Подмосковья раскрыл главные правила поминок

После похорон близкого человека перед родственниками всегда встает непростой вопрос: как организовать поминальный обед, чтобы он соответствовал православным канонам и действительно принес пользу душе усопшего. Нужно ли приглашать всех знакомых, допустимо ли ставить на стол алкоголь и почему в старину на поминки подавали исключительно холодные напитки? Об этом рассказал REGIONS настоятель Никольского храма в селе Лямцино протоиерей Александр Трушин.

В православной традиции поминки — это не светский фуршет и не повод для встречи старых друзей. Это акт милосердия и молитвенной памяти, который помогает душе умершего легче пройти путь в вечность. Событие это скорбное, а потому и обстановка за столом должна быть соответствующей — сдержанной, скромной и лишенной излишеств.

Главная задача поминальной трапезы — не накормить гостей до пресыщения, а дать каждому возможность сосредоточиться на молитве и вспомнить ушедшего добрыми словами. Важно помнить, что излишнее веселье или, тем более, злоупотребление спиртным здесь неуместны.

«Важно только не превращать поминки в шумное застолье. Лучше не подавать на стол спиртное, потому что горячительные напитки напоминают нам о горячем адском пламени, куда может попасть душа. Поэтому в старину на поминки подавали холодные квасы и кисели. Эту традицию стоит вспомнить и соблюдать», — говорит батюшка.

Как должен выглядеть поминальный стол

По словам священника, христианская трапеза в день памяти отличается строгостью и простотой. На столе должны присутствовать:

Кутья (коливо). Главное поминальное блюдо из пшеницы или риса с медом и изюмом. Символизирует веру в Воскресение: зерно, падая в землю, дает жизнь новому колосу, так и душа перерождается в жизни вечной.

Каши, блины, постные блюда. Еда должна быть сытной, но не изысканной.

Напитки. Предпочтение отдается квасу, компотам, морсам и киселям. Алкоголь исключается полностью.

Учет церковного календаря. Если поминки выпадают на постные дни, угощение должно быть строго постным, без мяса, молочного и яиц.

Священник подчеркнул: простота еды помогает сосредоточиться на духовном, а не на плотском. Это момент собранности и тишины, а не разгула.

Что еще можно сделать в память об усопшем

Помимо организации стола, существует множество других, более важных способов почтить память покойного, считает отец Александр. Душе усопшего гораздо больше помогает не количество съеденных блинов, а добрые дела, совершенные живыми в его честь.

Священник рекомендует обратить внимание на следующие благочестивые поступки: